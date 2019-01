Post Malone et Swae Lee en studio et sur scène pour le morceau ''Sunflower'' !

Découvrez le dernier clip de Post Malone & Swae Lee : Sunflower, extrait de ''Spider-Man : Into the Spider-Vers'', disponible

Hit numéro 1 de l’album officiel de la bande originale du dessin-animé “Spider-Man : New Generations”, intitulé Spider-Man : Into The Spider-Verse” le 12 décembre dernier, le morceau “Sunflower” est signé par les rappeurs et chanteurs Post Malone et Swae Lee, pour une magnifique collaboration ! Il fait partie d’une tracklist dans laquelle figurent notamment Nicki Minaj, Lil Wayne et XXXTentacion.

Les deux artistes avaient déjà collaboré sur le morceau “Spoil My Night”, extrait du projet “Beerbongs & Bentleys” de Post Malone. Ils remettent le couvert pour honorer le dernier “Spider-Man” sur une chanson mélodieuse. Pas de place pour le rap dans ce track, puisque le duo se concentre sur le chant, pour un rendu émouvant jusqu’au refrain “You’re a sunflower” (“tu es un tournesol”)...



La chanson est accompagnée d’un visuel en noir et blanc imageant Post Malone et Swae Lee en studio pour sur scène. Une réelle complicité est dépeinte à l’écran et que l’on peut aussi entendre !