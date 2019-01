Kekra et Niska : vers un feat ?

Attention, bombe musicale en préparation, Niska et Kekra seraient en train de travailler ensemble !

2019 commence bien. L’ovni masqué du rap français, Kekra et le charo Niska mijotent un projet qui risque de faire énormément de bruit. Le rappeur le plus mystérieux du game français n’avait effectué aucune collaboration sur ces sept derniers projets, il préférait mettre en avant son talent avant tout.

Il semble qu’en 2019, le rappeur laisse cette aspiration de côté puisqu’il a posté sur son compte Instagram une photo de lui et de Ziikofuru légendée de l’expression « CHARO VREEL », de quoi alimenter, voire confirmer, les rumeurs de collaborations entre les deux artistes.

Le rappeur du 92 a désormais fait ses preuves, c’est pour cela qu’il s’autorise des collaborations avec d’autres artistes. Effectivement, au mois de décembre il postait une vidéo de lui accompagné de DJ Kore et French Montana qui apparait comme la confirmation d’un premier featuring.

Le rappeur le plus mystérieux du rap français se dévoile de plus en plus et joue de la fascination du public envers sa personnalité indiscernable pour faire monter encore un peu plus son buzz. Ce sont nos oreilles qui en profitent !