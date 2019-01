On dirait que Cardi B et Offset remettent ça !

Le couple Cardi B-Offset réunit à nouveau ?

Dernièrement, on a plus parlé de la situation amoureuse de Cardi B et d'Offset que de leur musique… Leur séparation a été pleine de rebondissements et de révélations telles que l’infidélité du membre des Migos et de son apparition-surprise lors d’un concert de son ex. Finalement, on dirait que la sur-médiatisation de leur rupture ne valait pas tant le coup, puisqu’il semblerait que les deux se soient de nouveau rapprochés…!

Alors que Cardi B était prête à divorcer et que Offset a tenté de se faire pardonner ses travers à maintes reprises, il semblerait que ses tentatives n’aient pas été totalement vaines malgré les oppositions des fans de la rappeuse à une possible réunion.

Le site web américain de divertissement HollywoodLife nous offre la preuve que le couple pourrait ou se serait reformé, si on en croit les paroles d’un proche de Cardi B, qui affirme que celle-ci ne serait pas insensible aux nombreuses intentions de Offset, qu’elle n’a pas (encore) pardonné pour autant. Or, elle serait davantage prête à tourner la page, tout en appréciant avoir l’avantage sur la situation, étant décisionnaire de la suite.

Si Cardi n’exclut pas Offset de sa vie, celle-ci semble pourtant continuer à prendre du temps pour elle et sa fille Kulture, qui reste principalement avec elle, même si elle voit également le rappeur de temps en temps. La rappeuse serait également en pleine préparation d’un nouvel album, a priori prévu pour avril prochain. Une occasion pour Offset de rester focus sur son premier album solo, qui sortira après les projets solo des deux autres membres des Migos, Quavo et Takeoff...on attend toujours la date de release !