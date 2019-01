Seth Gueko dévoile le clip brutal de ''ALB'', un dessin-animé !

Découvrez le dernier clip de Seth Gueko : ALB, extrait de ''Destroy'' disponible le 25 janvier prochain

A l'affiche du film “Paradise Beach” aux côtés de Kool Shen, Dosseh, Hache-P et Nessbeal qui sera le 20 février sur grand écran, Seth Gueko reste bien présent dans le rap jeu, en pleine préparation de son prochain album “Destroy”, dont la sortie est prévue pour le 25 janvier prochain. Son dernier clip “ALB” est extrait du projet en question et en annonce très clairement la couleur.



D’abord teasé par le titre inédit “Toute la boîte”, l’album nous est en partie présenté à travers le visuel de “ALB”, acronyme de “Attention La Bagarre”. On croirait entendre l'instrumentale d’un morceau de rock, sur laquelle Seth Gueko dépose son flow avec la puissance qui lui est propre.



Le clip réalisé par Radouane Guissi, se reposant sur les illustrations des dessinateurs Irwin Fustec et de Adrien Gault et des animations de Karim Guidjou et de Jules Vroegop, image parfaitement les propos virulents lâchés par le rappeur originaire de Saint-Ouen-l’Aumône, sur une prod qu’il doit à Hits Alive et Klink Clock.

On a hâte de découvrir le reste du projet “Destroy”, sur lequel on pourra retrouver ses compagnons de jeu Dosseh et Kool Shen, mais aussi 13 Block, $tosba, Baek, Dala, Sadek, Sinik, Jazzy bazz, Flynt, Akhenaton, Kikesa, D.I.V et Ghost.