Le dernier album de Lomepal, ''Jeannine'', est certifié disque de platine !

Sorti le 7 décembre dernier, le deuxième album ''Jeannine'' de Lomepal décroche le disque de platine

D’abord teasé à travers le morceau “1000° C” en collaboration avec Roméo Elvis, Lomepal a balancé son deuxième album solo “Jeannine”. Sorti après le succès de son premier album “FLIP”, ce deuxième projet suit les traces du premier puisqu’à l’image de “FLIP”, “Jeannine” se voit certifié disque de platine.



Réel hommage à sa grand-mère, qui avait été diagnostiquée psychologiquement “folle”, “Jeannine” a touché via ses dix-sept morceaux un auditoire dense jusqu’au disque de platine, bien mérité.

Notamment à travers le visuel de “Beau la folie”, le risque pris par le rappeur parisien en choisissant de traiter un sujet sensible et souvent tabou, en valait apparemment la chandelle.

Plus de 100 000 ventes du disque à la couverture vert menthe en un mois, c’est le défi relevé par Lomepal, qui a choisi de collaborer avec les artistes français et belges Jeanjass, Roméo Elvis, Orelsan et Katerine.

Pour célébrer cette réussite, Lomepal sera sur la scène du Zénith de Paris La Villette le mercredi 20 février et le jeudi 21 février prochain ! Deux dates désormais complètes...