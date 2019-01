Gucci Gang, le nouveau groupe de rap de Gucci Mane, Lil Pump et Smokepurpp !

Le ''Gucci Gang'' avait été annoncé sur la line up du festival Coachella, il sera constitué de Gucci Mane, Lil Pump et Smokepurpp

Certains ont d’abord cru à une erreur en lisant le nom “Gucci Gang” sur le programme du festival californien Coachella qui se déroulera du 12 au 21 avril prochain. En réalité, cette appellation ne désignait pas que l’artiste Gucci Mane, mais bel et bien le trio Gucci Mane, Lil Pump et Smorepurpp.



Une collaboration qui pourrait avoir été pensée depuis longtemps par les membres de ce nouveau groupe, puisque Guwop’s 1017 Eskimo Records, le label de Gucci Mane, avait déjà proposé à Lil Pump de l’intégrer après leur performance en duo lors des BET Awards de l’année 2018. Les deux rappeurs avaient aussi featuré avec succès, notamment sur le morceau “Kept Back” de Gucci Mane en octobre dernier.

Depuis, un Gucci Gang a bel et bien vu le jour, dont le nom s’inspire du hit “Gucci Gang” de Lil Pump, comme confirmé avec enthousiasme par Smokepurpp sur son compte Twitter en désignant le Gucci Gang comme le “new biggest group” (nouveau groupe majeur). Il ne s’agissait donc pas d’une faute de frappe de la part des organisateurs de Coachella ! De nombreux internautes ont réagi à cette nouvelle, entre l’engouement et la déception !

On attend le feedback des festivaliers de Coachella au printemps prochain, qui pourraient être les premiers spectateurs de cette nouvelle union musicale dans le rap game américain.