Affaire R.Kelly : le documentaire ''Surviving R.Kelly'' continue à être diffusé et le chanteur remonte sur Spotify !

Malgré le choc du documentaire ''Surviving R.Kelly'', il devient de plus en plus populaire sur Spotify

“Surviving R.Kelly” est le documentaire qui a été diffusé pour la première fois par la chaîne TV américaine Lifetime le 3 janvier dernier, donnant la parole à des personnes concernées directements ou indirectement par des abus sexuels de la part du chanteur de RnB américian R.Kelly.

Après la diffusion des six premiers épisodes, beaucoup de langues se sont déliées, dont celle de l’accusé. Pourtant, les écoutes en streaming des morceaux de l'artiste ne font que grimper sur Spotify !

Malgré les menaces de poursuites judiciaires de la part de l’accusé envers la chaîne de télévision, celle-ci ne s’est pas rétractée et continue de partager les témoignages de nombreux témoins et victimes des actes, notamment de pédophilie, du chanteur R. Kelly.



Une démarche dont se plaint R.Kelly, qui malgré les réactions choquées de plusieurs personnalités publiques, y compris dans le rap jeu, à l’image du chanteur de RnB John Legend, bénéficie de ces révélations. En effet, si la plateforme de streaming Spotify avait décidé de sanctionner les artistes soupçonnés d’abus sexuels, en les retirant de ses playlists en mai dernier, celle-ci s’est depuis rétractée.





Des artistes tels que XXXTentacion ou R.Kelly avaient été radiés de Spotify. Moins d’un mois après l’application de cette mesure, celle-ci a donc été annulée, permettant aujourd’hui à R.Kelly de tirer parti du scandale en voyant le nombre de ses écoutes se multiplier sur la plateforme…

Du côté des présumées victimes, se trouve le nom de la chanteuse Aaliyah décédée à 22 ans, qui aurait été secrètement et illégalement mariée à R.Kelly du haut de ses seulement 15 ans. N’étant plus de ce monde pour témoigner, sa mère s’est exprimée en démentant toute relation entre la jeune femme et le chanteur, demandant aux personnes ayant soulevé cette question de laisser sa fille en dehors de l’affaire.

Une histoire pleine de rebondissements qui devrait continuer à faire réagir de nombreuses personnes !