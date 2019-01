Come-back de 'l’intouchable'' de la Mafia K’1 Fry Demon One avec le clip ''Légendaire''

Découvrez le dernier clip de Demon One : Légendaire extrait de son album Demonstrada disponible en avril

Cette année 2019 commence en beauté avec le grand retour d’une légende du rap français : Demon One. Le rappeur nous partage le clip de Légendaire, premier extrait de son album Demonstrada qui sort au mois d’avril.

L’insoumis de la Mafia K’1 Fry s’impose dans un visuel en noir et blanc avec charisme et détermination, il n’a pas froid aux yeux et montre sa capacité à s’adapter aux sonorités actuelles. Le rappeur du 94 n’avait pas sorti d’album depuis "Démons et Merveilles" en 2008, mais Demon est indémodable !

Histoire de patienter d’ici le mois d’avril, on sait que l’album Demonstrada aura l’honneur de voir la participation de Booba, une forme de teasing pour celui qui se qualifie de "soldat de l’ombre" .

Après le grand retour de Rohff, celui de Demon prouve que l’ancienne génération du rap français n’est pas morte et qu’elle a encore beaucoup à apporter. Demon One est imprévisible, un retour en grande pompe comme pour dire qu’il n’est pas prêt de quitter le rap game d’ici peu "Comme Zidane je quitterai le rap sur un coup de tête" ...