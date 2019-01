R. Kelly hors de lui après la sortie de ''Surviving R.Kelly'', le nouveau documentaire qui le dénonce pour comportement abusif avec les femmes !

Le documentaire choc ''Surviving R.Kelly'' qui accuse le chanteur d’avoir abusé de femmes le rend furieux

Diffusé le soir du 3 janvier 2019 par la chaîne de télévision américaine Lifetime, le documentaire “Surviving R.Kelly” signale des abus mentaux et physiques de la part du chanteur de RnB. Les six premiers épisodes ont donc été dévoilés et ont choqué un grand nombre de spectateurs…



Pas moins de cinquante témoignages ont été recueillis pour dénoncer les actes de l’artiste, qui aurait notamment créé une “secte sexuelle”. R Kelly a eu une réaction non surprenante suite à cette accusation de scandales sexuels, en passant par son union secrète avec Aaliyah alors qu’elle avait 15 ans ou encore par sa sex-tape avec une adolescente de 16 ans seulement…

Il a en effet menacé la chaîne Lifetime de procès si elle décide de continuer à diffuser les épisodes dudit documentaire, qu’il traite de mensonge. Parmi ces témoignages, pas seulement les paroles de victimes, incluant certaines de ses choristes, mais aussi celles de personnalités influentes, à l’exemple de John Legend.

Un docu très dérangeant, qui pourrait bien continuer à être partagé malgré les menaces de l’accusé !