Le Top 10 des Auditeurs de Generations : Rap Français !

Cette année, Generations a décidé de vous laisser établir votre TOP 10 des meilleurs albums de rap français en vous sollicitant sur les réseaux sociaux. Attention, voici enfin les résultats ! Et les gagnants sont :

1. Surnaturel - Rohff (26.87%)

Attendu au tournant depuis de nombreuses années, Rohff a su surprendre son public avec son neuvième album studio. Initialement prévu en 2017, Surnaturel a pris du retard, mais l’attente en valait la chandelle.

Disponible depuis le 14 décembre dernier, ce double album de trente titres s’est écoulé à plus 26 000 ventes en première semaine, un virulent come-back applaudi de tous. Prochainement disque d’or, Surnaturel est votre meilleur album de l’année 2018 !

2. Trop Chaud - Timal (15.17%)

Beaucoup trop chaud dans son domaine, Timal s’est imposé dans la sphère du rap français par son style hargneux et son énergie débordante. Poussé par Daymolition, comme de nombreux MC français, le rappeur du 77 a su nous surprendre grâce à des singles qualitatifs comptabilisant des millions de vues sur YouTube.

Dévoilé le 27 avril 2018, l’album Trop chaud s’est bien implanté dans le game en décrochant un disque d’or mérité récompensant quinze morceaux réussis. Le premier album de Timal est un succès et se place à la seconde place de votre classement !

3. 19 - MHD (11.97%)

Décidemment, le chiffre 19 porte bonheur à MHD. Grâce à une ascension fulgurante, le jeune rappeur du 19ème arrondissement de Paris a tout ravagé en l’espace d’un album au titre éponyme. À seulement 24 ans, le prince de l’Afro-Trap met peut-être fin à sa carrière mais libère un dernier album avant son départ, selon ses dires.

19, voici le dernier projet d’une carrière aussi courte que fulgurante. Disponible depuis le 19 septembre dernier, le rappeur s’est entouré des plus grands pour composer les dix-neuf titres présents sur le projet. Orelsan, Dadju, Stefflon Don ou encore Wizkid ont validé ce deuxième album, tout comme les auditeurs de Générations !

4. 93 Empire - Fianso (8.53%)

Sofiane ne compte pas laisser une miette de gâteau ! Après de nombreuses années de galère, le succès a pointé le bout de son nez il y a maintenant deux ans. Trois albums solos certifiés, de multiples projets, Sofiane Zermani est sans aucun doute l’un des poids lourds de l’industrie musicale urbaine.

Le boss d’Affranchis Music est revenu le 5 octobre dernier armé de son 93 Empire. Réunissant les têtes d’affiche du 93, Fianso a également surpris la France en permettant le retour de NTM et Alpha 5.20. Un disque puissant certifié disque d’or et une belle quatrième place à ce top 10 des meilleurs albums rap français de 2018.

5. Pure - Maes (6.85%)

De la prison au studio, Maes peut être fier de son évolution ! Le mauvais garçon du rap français est en pleine ascension depuis quelques mois et pour cause. Un flow unique et de belles collaborations, le premier album de Maes était tout naturellement très attendu par sa jeune fan base en constante augmentation.

Dévoilé le 30 novembre dernier, Pure a connu un bon démarrage en première semaine en comptabilisant plus de 17 000 ventes. Poussé par le single Avenue Montaigne et sa collaboration avec le Duc de Boulogne sur Madrina, le premier album de l’artiste sevranais est en route pour un disque d’or mérité, tout comme sa cinquième place dans ce classement.

6. Affranchis - Fianso (6.81%)

L’année 2018 lui appartient ! Le directeur général d’Affranchis Music n’a pas l’air de s’essouffler malgré ses nombreux projets. Cinéma, théâtre, animation… Le touche-à-tout du rap game est sans conteste l’un des artistes les plus productifs de ces dernières années.

Quelques mois avant 93 Empire, Sofiane nous régalait déjà avec son deuxième album studio. Disponible depuis le 26 janvier dernier, Affranchis se compose de quinze titres dont trois en collaboration avec Bakyl, Soolking et Maître Gims. Certifié disque de platine, l’album est accueilli à la sixième place de ce top.

7. SCH - JVLIVS (6.78%)

La sombre année de SCH s’est éclaircie le 19 octobre dernier. Le Götze numéro 19 a reparu sur le devant de la scène avec son troisième album studio. Sous les couleurs de sa propre écurie Baron Rouge et Rec 18, SCH est revenu à ses fondamentaux avec JVLIVS.

Aux côtés de Katrina Squad, avec lequel il a collaboré sur ses premiers opus, ce nouvel album est une réussite avec un disque d’or décroché lors de la troisième semaine d’exploitation. Porté par Otto frôlant les trente millions de vues sur YouTube, JVLIVS présente un SCH en grande forme pour 2019. Vous l’avez confortablement installé à la septième place.

8. Ninho - M.I.L.S. 2.0 (6.22%)

Brûlant tous ses cahiers pour faire vingt mille euros la semaine, Ninho est incontestablement le prince du rap français. Certifié par la street et la SNEP, 2018 fût une belle année pour le jeune rappeur ! Présent sur tous les fronts, créant des hits et tubes sur commande, NI ne cesse de nous surprendre, notamment avec son le second volet de sa saga MILS.

Porté de Un Poco et ses 46 millions de vues sur YouTube, MILS 2.0 s’impose à la huitième place de ce top des meilleurs albums rap français de 2018. Composé de quatorze titres et d’une seule collaboration avec Blasko, Ninho n’a besoin de personne pour performer et décrocher un disque de platine amplement mérité !

9. Georgio - XX5 (5.47%)

Nul besoin de dominer les charts quand on a la scène. Véritable showman, Georgio n’est pas un rookie dans le rap français ! Présent depuis de nombreuses années, le rappeur a obtenu son premier disque d’or avec son dernier album Héra.

Après une belle tournée des festivals, Georgio est revenu combattre l’industrie avec son troisième album studio baptisé XX5 et disponible depuis le 23 novembre dernier. Avec pas moins de dix-huit tracks présents dans l’opus, le rappeur du 18ème arrondissement de Paris aura de quoi faire jumper les foules en 2019… Et ça commence déjà au vu de cette 9ème place !

10. Lithopédion - Damso (5.33%)

La carrière de Damso est incontournable. Depuis Batterie Faible écoulé à plus de cent mille exemplaires à ce jour, le rappeur Belge a obtenu le graal (disque de diamant) avec son Ipséité dévoilé en 2017.

Cependant, l’année 2018 est certainement la plus belle de l’artiste. Album le plus streamé de 2018 sur Spotify, Lithopédion a permis à Damso de remplir l’AccorHotels Arena en seulement trois heures ! Désormais en roue libre, l’aventure ne fait que commencer pour le rappeur belge.