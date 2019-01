Le compte Twitter de Takeoff a été piraté...et le numéro de Quavo exposé !

Quand Takeoff et Quavo se retrouvent mis à nu sur les réseaux !

On ne sait pas encore si Takeoff s’est fait voler son portable...en tout cas, son compte Twitter a bel et bien été piraté, si on en croit son feed. Manque de chance, un autre membre des Migos, Quavo, a aussi été victime de ce piratage !

Le coupable se prénomme Andy Gomes et s’est apparemment amusé à insulter Drake sous l’identité médiatique de Takeoff en twittant “salut Drake s*ce ma b*te”, puis un YouTuber US populaire du nom de Keemstar en se penchant sur son arrière-train...







Toujours sur sa lancée, le pirate a balancé le numéro de portable de Quavo, l’adresse d’une maison qui appartiendrait à Takeoff dans l’état du Massachusetts et un lien permettant de se mettre en lien avec un crew de gamer qui détiendrait “Culture III”...

Pour l’instant, les Migos n’ont pas réagi à toutes ces agressions virtuelles et l’exactitude données dévoilées n’a pas été prouvée. Une chose est sûre, Andy Gomes en veut au gang des Migos !