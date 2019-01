Coachella 2019 sera chaud ! A l’affiche, Childish Gambino, Dj Snake, Kid Cudi, Anderson Paak et Juice WRLD notamment !

Découvrez la programmation du festival de musique californien, avec notamment Childish Gambino, Dj Snake et Kid Cudi !

L’édition 2019 de Coachella se déroulera entre le 12 et le 21 avril prochain et proposera une très belle line-up avec notamment les grands Childish Gambino, le français Dj Snake et Kid Cudi. Une programmation qui mettra une année de plus le hip-hop à l’honneur !



Aux côtés de ces trois artistes phares, vous pourrez aussi retrouver parmi d’autres Anderson Paak, Wiz Khalifa, Juice WRLD, Ariana Grande, Pusha T, Playboi Carti et Janelle Monae dans la tranche du hip-hop et du soul. Ces noms prendront place sur la scène ensoleillée parmi 150 interprètes, au beau milieu de la Californie.

Kanye West devait également investir la scène du festival, or celui-ci s’est rétracté, apparemment non-satisfait de la superficie de la scène disponible, qu’il jugerait trop petite pour sa prestation. Heureusement, les autres guest devraient vous combler !

Le prix à payer pour prendre part à la 20ème session du festival devenu légendaire ? Pas moins de 429 dollars pour le tarif minimum par week-end, sans compter le transport vers “l'État doré”...Si tout cela vous a convaincu, vous pouvez acheter votre billet dès demain, le 4 janvier, sur le site officiel de l’évènement !