Maître Gims se compare à Michael Jackson et souhaiterait collaborer avec Drake !

Gims est plein d’ambition pour 2019…en s’assimilant au Roi de la Pop et en espérant un feat. avec Drizzy !

Le rappeur français Maître Gims commence fort l’année 2019 ! Après une année 2018 pleine de succès, notamment avec l’obtention du disque de diamant pour son troisième album solo “Ceinture Noire”, l’artiste s’est inspiré et comparé à Michael Jackson, tout en exprimant son souhait de faire équipe avec le canadien Drake cette année.

Sur son compte Instagram, Gims a tout simplement posté une photo montrant un portrait de lui-même aux côtés de celui de Michael Jackson, légendée de ces mots : “Laissons le temps faire son oeuvre…”. Si l’on comprend que Maître Gims a Bambi pour modèle, on peut aussi interpréter le fait qu’il s’assimile à ce dernier, en espérant avoir la même carrière.





Une deuxième explication qui a fait réagir certains de ses followers, choqués de cette comparaison, lui reprochant d’être prétentieux, à base de : “Redescends un peu. Tu ne lui arriveras jamais à la moitié de la cheville. Et ce post le prouve encore. Dégonfle un peu mec.”

Loin d’être impacté par ces réactions virulentes, l'intéressé a ensuite posté la liste de ses souhaits pour la nouvelle année sur le même réseau, sans avoir peur d’étaler de nouveau son ambition. Parmis ses aspirations, le rappeur aimerait notamment remplir un Stade de France...et faire un featuring avec Drake. Une possibilité, quand on revient sur sa collaboration réussie avec Lil Wayne et French Montana notamment, avec le morceau “Corazon” l'été dernier !





Plus rien ne l’arrête !