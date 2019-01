La bromance de Kanye West et Donald Trump semble repartie !

Ye soutient le Président américain de nouveau…

Largement critiqué par le plus grand nombre, notamment pour son soutien à Donald Trump, Ye avait fini par déclarer forfait, expliquant qu’il pensait avoir été manipulé par le Président des Etats-Unis. Finalement, Yeezy change de nouveau d’avis et semble vouloir se lier de nouveau à Donald Trump...pour bien débuter l’année 2019.



C’est évidemment via son compte Twitter, moyen le plus utilisé par l’artiste pour s’exprimer à outrance, que Kanye West s’est donc de nouveau exprimé sur son avis politique et plus particulièrement concernant Donald Trump. De quoi s’attirer les foudres d’encore plus de personnalités.

Comme à son habitude, Ye s’est adonné à une multitude de tweets se suivant, notamment à base de : “Trump toute la journée / Juste pour que vous sachiez où je me situe en 2019 / Il ne me programmeront pas / Les noirs sont démocrates à 90%, ça ressemble à du contrôle / libre pensée / à partir de maintenant j’irai sur scène avec ma p*tain de casquette sur la tête”.

Des paroles assumées et claires comme de l’eau de roche, nous interrogeant sur son projet de présentation aux élections 2020, annoncé en septembre dernier. En attendant, toujours, la sortie sans cesse reportée de son nouvel album “Yandhi”, nous restons donc aux aguets face à un Kanye West qui semble plein de surprises pour l’année 2019.