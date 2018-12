21 Savage soigne son retour avec ''I Am > I Was'' !

Le deuxième album de 21 Savage, "I Am > I Was", vient de sortir (presque) par surprise et il comporte une impressionnante liste de featurings que vous pourrez découvrir toute la semaine sur les ondes de Generations. C'est l'album de la semaine.

On ne l’attendait pas forcément. Sans que cela ne soit une sortie totalement surprise comme ont pu le faire par le passé Drake ou Beyoncé, 21 Savage a tout de même pris tout le monde de court avec "I Am > I Was", son deuxième album sortait dans la nuit.

Le rappeur d’Atlanta est plutôt sur une veine prolifique. En 2017, il lançait son premier solo, "Issa Album" avant d’enchaîner avec "Without Warning", un projet créé en collaboration avec Metro Boomin et Offset, un des membres de Migos.

Pour son troisième opus en moins de deux ans, 21 Savage se savait attendu au tournant. Alors, pour enfoncer un peu plus le clou d’une carrière prometteuse et s’imposer véritablement, il n’a pas fait les choses à moitié en s’entourant de featurings tous aussi prestigieux les uns que les autres. Jugez plutôt : sur les 15 tracks du disque, on retrouve ses compères Offset et Post Malone mais aussi J. Cole, Schoolboy Q, Lil Baby ou encore Project Pat et Childish Gambino, autant d’artistes aux univers bien particuliers assez éloignés du sien.

Surprendre pour rester en course

Un choix assumé par l’Atlien qui a choisi de négocier ce virage du deuxième album en livrant des titres sombres, durs et souvent très intimes puisqu’il y aborde notamment la mort de son frère avant de continuer à développer des thèmes très personnels tout au long du disque.

Il réussit surtout à mélanger les genres avec à la fois des bangers à base de trap puissante et d’autres titres quasiment à l’opposé, pleins de guitares électriques. Chaque morceau apporte sa pierre à l’édifice façonné par un artiste aux multiples facettes et à l’univers très personnel.

Et vous avez de la chance car durant cette semaine de Noël, Generations vous fait découvrir "I Am > I Was" dans l'album de la semaine avec un titre diffusé tous les jours à 17h30 et deux autres à 23h30. Un beau cadeau !