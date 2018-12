Jay-Z et P.Diddy élus les artistes les plus riches du hip-hop et figurent aussi parmi les célébrités les plus riches des Etats-Unis !

Classement Forbes des fortunes en 2018 : Jazzy et Puff Daddy en tête des artistes hip-hop...et d’Amérique du Nord !

Jay-Z et P.Diddy remportent le jackpot cette année ! Le célèbre classement “Forbes” déclare que les deux artistes sont non seulement les plus riches du rap game, mais que leurs fortunes respectives surplombent également celle de l’ensemble des célébrités américaines…à quelques places près.

Ce dernier classement est le troisième de l’année 2018 rendu par le magazine américain, dans lequel Jay-Z est à la cinquième place avec une fortune s’élevant à 900 millions de dollars, soit 90 millions de dollars de plus que l’année précédente, notamment grâce au succès de ses investissements dans le marché de l’alcool, plus précisément en partenariat avec le champagne Armand de Brignac et le cognac D’Ussé. Une réussite combinée à celle de son label Roc Nation et à sa plateforme de streaming Tidal...

En huitième place se trouve P.Diddy à la tête de 825 millions de dollars qu’il doit à son label Bad Boy Records, à ses activités également dans la vodka Ciroc et la TV Revolt. Concernant la suite du classement, la troisième place est occupée par la célèbre présentatrice TV Oprah Winfrey et la quatrième place par le joueur NBA Michael Jordan.

De belles manières pour eux de clôturer l’année 2018 !