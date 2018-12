Maître Gims donne son avis sur la bagarre d’Orly !

Gims revient sur une bagarre qui concerne la musique urbaine : Orly

De passage dans l’émission TV “Les Grandes Gueules” sur RMC, le rappeur et chanteur Maître Gims qui a récemment décroché le disque de diamant, était accompagné par son frère Dracy dans le cadre de la promotion de leur manga “Devil’s Relics”. Questionné sur la bagarre d’Orly, l’artiste s’est confié sans filtre.

Presque six mois se sont écoulés depuis le clash sur-médiatisé de Booba vs Kaaris en plein aéroport d’Orly. Beaucoup ont saisi l’occasion de s’exprimer sur l’évènement, mais Maître Gims ne l’avait pas encore commenté.

Très justement, Gims met en lumière le contraste régnant actuellement sur le monde de la musique urbaine, jugée dangereuse par un grand nombre. Il explique aux membres du plateau de l’émission diffusée en direct via RMC Story qu’il s’agit à la fois de la musique la plus écoutée aujourd’hui et de la musique la plus difficile à défendre.

Ainsi, Maître Gims ne vise pas directement les deux rivaux qui se sont battus ce jour-là, mais déplore ce genre de comportements, ayant des conséquences sur le milieu du rap et du hip-hop dans son ensemble, puisqu’ils influencent le jugement du grand public, qui continue d’associer l’étiquette “danger” à la musique urbaine...