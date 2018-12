Séparation Offset-Cardi B : le père d’Offset prend la défense de son fils !

Le beau-père de Cardi B prend le parti de son fils dans leur séparation…

Leur séparation fait beaucoup de bruit : Offset et Cardi B nous offrent une histoire pleine de rebondissements et surmédiatisée depuis que Cardi B a rendue publique leur rupture via son compte Instagram. Et voici qu’après le témoignage vidéo de la maîtresse de Offset, son père, Tony Cephus, intervient à son tour.

Le grand-père paternel de Kulture s’immisce dans leur séparation à la suite de l'apparition-surprise de Offset sur la scène d’un concert donné par Cardi B au Rolling Loud, à qui il a tenu oralement à présenter une nouvelle fois des excuses déjà faites via Twitter auparavant.

Tony Cephus a donc écrit ces lignes sur Facebook : “Ma famille travers une période tumultueuse ces temps-ci. Ce que vous voyez dans les médias n’est que la partie visible de l’iceberg. Les réseaux sociaux sont un outil puissant, cependant, notre jeunesse, la femme de mon fils particulièrement, ne comprend pas cela. Elle a l’air de vouloir tout partager sur ses réseaux sociaux sans considérer l’effet dévastateur que cela a sur les autres au passé, au présent et dans le futur, ou spécifiquement ce que ça fait aux enfants”.

Le père de Offset insiste également sur son devoir dans la protection de son fils âgé de seulement 25 ans, associé à un sentiment d’impuissance face aux ressources financière sans fond du Migos, aux nombreuses personnes le courant après et à son succès fulgurant...un contexte qui,n d’après lui, pourrait expliquer son comportement.

Il semble oublier que Cardi B elle-même a demandé à ses fans d’arrêter d’embrouiller son ex-compagnon sur Internet, le considérant toujours comme sa famille, en tant que père de sa fille. On attend de voir si celle qui est visée dans les lignes de Tony Cephus répondra et dans quels termes.