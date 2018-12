Lacrim nous confirme la date de sortie de son prochain album !

Le prochain opus du tigre verra le jour l’année prochaine...

Le rappeur français d’origine algérienne est toujours aussi actif, autant sur les réseaux sociaux que dans la musique. “El Tiguere” (letigre) a communiqué la date de sortie de son prochain projet, qui s’annonce sauvage et sortira début 2019, le 8 février exactement !

C’est sur son compte Instagram qu’il a posté la photo, qui pourrait bien être la couverture de l’album, d’un tigre, avec un rugissement en fond sonore et légendé de la date tant attendue.

On devinait depuis quelques temps que le rappeur nous préparait du lourd en studio, notamment après l’enregistrement d’un nouveau banger aux côtés du rappeur américain d’origine marocaine French Montana, avec qui il avait déjà collaboré sur le morceau “A.W.A”.



L’artiste a également été vu auprès des rappeurs Snoop Dogg, Rick Ross et Tekashi69 avant son emprisonnement, de quoi éveiller nos soupçons et confirmer son côté résolument international. Côté français, Soolking et Hornet La Frappe en passant par Dosseh ont aussi participé à de probables featurings à l’image du franco-malien Oxmo Puccino remercié via l’avant-dernier post Instagram de Lacrim.



On attend avec impatience la tracklist du projet tout aussi espéré depuis le dernier album de Lacrim "R.I.P.R.O 3" sorti en septembre 2017. Cet album à venir s’annonce complet aussi bien dans les coopérations entre Lacrim et d’autres rappeurs que dans les différents morceaux choisis pour ce projet.