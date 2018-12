Kanye West et Kim Kardashian menacés par Drake ?

Drake s'en serait pris verbalement à Kanye West. La femme de Ye, Kim Kardashian, monte au créneau pour défendre sa famille.

Si les tensions entre Drake et Kanye West remontent à un bon moment, celles-ci auraient atteint un nouveau stade : celui de la menace téléphonique, d’après les dires de Ye. Sa femme, Kim Kardashian s’est donc exprimée de façon déterminée pour défendre sa famille, appuyant les réactions de son mari.

De retour sur son compte Twitter depuis le printemps dernier, avec quelques petites pauses, Kanye West n’hésite pas à s’épancher via de nombreux tweets, certains jugés plus marquants que d’autres. Sans revenir plus longuement sur l’exemple de ses messages à l’intention de son « bro » d’un temps, Donald Trump, on peut désormais citer le tweet qu’il a posté en fin de semaine dernière : « Drake called trying to threatened me » (Drake m’a appelé en essayant de me menacer).

Comme à son habitude, Ye ne s’en est pas tenu aux simples faits, puisqu’il a poursuivi ses tweets en menaçant à son tour Drake d’être le premier suspect si quelque chose de grave arrivait à sa famille et en affirmant qu’il n’y aurait aucun Drake sans Kanye…et en l'invitant à régler leurs différents à l’amiable, « sans finir mort ou en prison ».

Sur ce, sa femme Kim Kardashian a confirmé ses paroles sur son propre compte Twitter, affirmant que son « génie » de mari continuerait à changer le monde et demandant à Drake de ne plus jamais menacer son mari ou sa famille, tout en sachant qu’il avait ouvert la voie au Champagne Papi…tweet effacé depuis !

Un clash de plus qui dépasse les bornes…en espérant qu’il ne s’agit que d’une guerre d’égos !