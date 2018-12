On a des nouvelles de Lil Xan, toujours en rehab !

Le rappeur vient d’acquérir une propriété…

En cure de désintox depuis le week-end dernier, celui qui avait retardé son hospitalisation depuis mi-novembre prend enfin les mesures nécessaires à son bien-être. Le rappeur âgé de seulement vingt-deux ans séjournera encore en rehab la semaine prochaine.

Déterminé, l’artiste a également annoncé un changement de prénom, ne souhaitant plus parler ou célébrer les drogues d’aucune façon, abandonnant ainsi l’appellation Lil Xan pour son vrai nom, Diego.

En sortie durant la journée de samedi, Lil Xan aka Diego, aurait signé l’achat d’une nouvelle maison, dans laquelle il est censé poursuivre son traitement médical et sa musique, puisqu’un studio est prévu dans sa nouvelle habitation.



Comme exprimé sur son compte Instagram par sa copine, son prochain album sortira bien le mois prochain, appelé “Be Safe” en hommage à son héros défunt Mac Miller, qui avait notamment sorti un morceau appelé “Self-Care” et qui est décédé suite à une overdose…



On espère que Lil Xan se réserve un autre sort !