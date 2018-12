Le nouveau boyfriend de Nicki Minaj en inquiète plus d’un !

A cause d’un passé tumultueux…

Leur histoire remonte à de longues années, puisque Nicki Minaj et Kenneth Petty ont déjà entretenu une relation lorsque la chanteuse et rappeuse américaine avait seize ans et vivait dans le l’arrondissement new-yorkais du Queens.



Jusque là, l’histoire est plutôt mignonne, puisque le duo est de nouveau réuni alors que Nicki Minaj a aujourd’hui trente-six ans.Le bémol de l’histoire ? Une plainte pour tentative de viol aurait été déposée en 1995 à l’encontre de Kenneth Petty alors qu’il avait seize ans, enregistré comme délinquant sexuel depuis.



Après un séjour en prison dans les années 90, Nicki Minaj affirme qu’elle croit aux secondes chances et qu’il prendra soin d’elle maintenant qu’il aurait gagné en maturité…

Des sources proches de l’artiste affirment que la victime présumée n’était autre que la petite amie de l’époque de Kenneth, qui n’aurait pas été approuvé par sa belle-mère, à l’origine de la déposition de la plainte…

On dirait en tous cas que Nicki Minaj est en pleine forme depuis qu’ils se sont retrouvés, notamment après un voyage organisé par son nouveau petit ami à l’occasion de son anniversaire, à en croire son compte Instagram truffé de photos et vidéos en sa présence...