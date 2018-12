Booba s’est fait cambrioler !

Et balance tout en story Instagram…

De passage dans la capitale française, le Duc a eu une mauvaise surprise en découvrant qu’il s’était fait cambrioler chez lui, à Boulogne, son pied-à-terre en région parisienne. Le butin s'élèverait à 450 000 euros d'après des sources proches...



Sans se démonter, il a exprimé son désarroi en story Instagram, d’abord en filmant l’état de ses appartements et ensuite en menaçant les responsables du délit en photographiant les détectives “experts” embauchés pour prendre les empreintes digitales du ou des voleur(s).

Une story à la fois inquiétante et ironique, puisque le rappeur du 92 n’hésite pas à imager les photos d’emojis et s’exprime d’une voix plutôt posée dans sa vidéo, déclarant : “Alors, bande de petits fils de pute, on me cambriole ? Hein ? C’est pas bon ça, c’est pas bon…”.

L'événement ne l’a pas non plus empêché de teaser la sortie du clip du morceau “Petite Fille”, extrait de son dernier album “Trône”, sorti le 1er décembre 2017. On attend plus de détails !