Cardi B trompée par Offset, il lui déclare sa flamme sur Twitter !

De nouveaux rebondissements dans leur séparation…

Après avoir officialisé sa séparation du membre des Migos via une vidéo sur son compte Instagram supprimée depuis la chanteuse new-yorkaise Cardi B a enchaîné les émotions…



Attendue au tribunal vendredi dernier pour avoir commandité une bagarre dans un club de strip-tease de la grosse pomme, Cardi B s’est exprimée de façon plutôt mature et positive quant à la fin de son mariage avec Offset, avec qui elle a déclaré rester en de bons termes.

Quelques jours après cette triste nouvelle, la situation s’est enflammée sur la toile après une autre vidéo, dont l'expéditrice est cette fois-ci la maîtresse de Offset, à cause de qui le couple serait en grande difficulté…





On retrouve une Summer Bunni, jeune femme de 20 ans, en larmes, avouant les faits et s’excusant honteuse et pleine de remords. Suite à cela, le rappeur Offset ne s’est pas démonté et a tweeté “I MISS CARDI” (Cardi me manque)...

L'intéressée a répondu à ce message spontané via une story Instagram, en démentant les rumeurs, d’après lesquelles cette séparation ne serait qu’un coup de pub et leur relation fausse, sans s’épancher davantage sur le retour de Offset !