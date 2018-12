YouTubeRewind2018 : le classement des vidéos les plus populaire de 2018 !

Découvrez les deux tops 10 de YouTube en France et à l’international

Les classements annuels Rewind de la plateforme d’hébergement de vidéos YouTube sont sortis pour l’année 2018. Vous allez donc savoir quels ont été les clips musicaux les plus regardés sur le service YouTube en 2018, à la fois en France et dans le monde entier...



Bonne nouvelle, les Champions du Monde sont aussi au premier rang dans la section “dancefloor” et héritent donc d’un palmarès intégralement français :

Top 10 des vidéos les plus populaires en France en 2018 (Musique)

En jetant un oeil à cette classification, on constate une place importante prise par le rap jeu français, puisque le classement est intégralement occupé par des rappeurs ou chanteurs de RnB...à l'exception de Vianney, auteur-compositeur-interprète de chanson française, qui collabore avec le rappeur français Maître Gims sur le morceau “La Même”.



Au niveau du globe, le constat est différent, puisque des chansons interprétées en espagnol occupent sept places...et que seuls les morceaux “Te Bote Remix” de Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny et Ozuna (en premier rang) et “God’s Plan” de Drake (en huitième rang) peuvent être considérés comme appartenant aussi bien au monde du hip-hop que du rap.



Mention spéciale également pour la chanson plutôt pop “Girls Like You” de Maroon Five qui a invité la rappeuse new-yorkaise Cardi B à déposer ses vibes sur le son.

En voici la preuve :

Top 10 des vidéos les plus populaires dans le monde entier en 2018 (Musique)

Une belle consécration pour la France au niveau “dance” et pour le rap français qui domine très clairement le nombre de vues sur YouTube, réelle mesure de notoriété, pouvant aller jusqu’au buzz.



Une suprématie de la langue hispanique au niveau international, où la France n’a pas un rôle encore assez important pour figurer dans ledit classement. On retrouve le canadien Drake dans le palmarès pour son morceau “God’s Plan”, qui est aussi couronné par la plateforme de streaming Spotify après avoir explosé tous les scores cette année, notamment grâce à ce même titre.

On vous laisse vous en mettre plein les yeux en (re)visionnant les clips au sommet de YouTube avant la nouvelle année 2019 ! Vous pouvez aussi regarder la vidéo du Rewind de l’année 2018.