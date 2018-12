A$AP Ferg dévoile une nouvelle montre en collaboration avec Casio G-SHOCK !

Pendant que Soulja Boy lance sa propre marque de montre…

Le rappeur américain A$AP Ferg allie mode et rap en collaborant avec la marque Casio sur la gamme G-SHOCK, dans la lignée de l’artiste Soulja Boy, qui lance sa propre marque Soulja Watch à l’occasion des fêtes de Noël.



Une édition spéciale prise en charge par A$AP Ferg à travers un concept “diamant” prévoyant un modèle transparent du bracelet au cadran. Un modèle intitulé "A$AP Ferg x G-SHOCK GA-110" au prix de 150 dollars, plus onéreux que le modèle proposé par Soulja Boy, qui propose sa montre pour la modique somme de base de 49.99 dollars...



Un projet ambitieux qui lui fait varier ses activités et communiquer sur un autre domaine que le rap game américain ! Voilà une belle idée de cadeau pour le 24 décembre, pour allier bon timing et hip-hop...