La rumeur concernant les revenus de Booba se révèle fausse !

Son salaire n’a donc pas été révélé par Forbes…

Les classements Forbes sont connus, notamment pour hiérarchiser les plus grandes fortunes américaines, incluant celles des artistes, sportifs et hommes et femmes d’affaires. Un magazine au sérieux irréprochable...

Pourtant, la version française du journal économique en question a été victime d’usurpation ! En effet, un faux papier appelé “Classement Forbes France : Booba et Kylian Mbappé ont vu leur revenu explosé en 2018” a été diffusé en tant qu’article officiel du magazine, à la place d’un authentique papier intitulé “Classement Forbes France : Les Footballeurs Français Les Plus “Bankable”.

Même mise en page, mêmes nom et photo d’auteur, une copie jusqu’à maintenant réussie...décernant au Duc la somme de 58 millions d’euros en une année, un montant le positionnant en haut des fortunes mondiales de l’année 2018 dans le domaine musical…

L’explication du fake writer ? B2O aurait gagné tant d’argent grâce à des “logiciels de tradings basée sur l’intelligence artificielle”...une phrase comportant une faute de français nous témoignant également d’une belle arnaque !

Finalement, celle-ci a été remarquée sur la toile et déclarée par le vrai auteur Samir Hamladji comme une publicité déguisée incitant les internautes à mettre leur argent dans des “plans de trading” sans valeur et s’avérant dangereux…

La victime d’usurpation a tweeté avec humour, invitant le faux écrivain à “revoir leur participe passé”...une belle défense !