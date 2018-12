6ix9ine : libéré de sa peine liée aux attouchements...mais quand même en prison !

Un faux soulagement pour le rappeur !

Alors que le rappeur new-yorkais Tekashi69 multiplie les condamnations, un juge a fermé son cas pour attouchements sur mineure. 6ix9ine n’aura donc plus à passer par quatre ans de probation, ni à respecter les 1.000 heures de service communautaire.



L’explication du juge ? L’accusé étant déjà entre les barreaux pour de nombreux délits incluant des tirs d’armes à feu, des rackets en bande organisée, détention d’armes à feu, stupéfiants, etc., sûrement pour de nombreuses années, il serait donc exempté de ces peines supplémentaires.



Une fausse délivrance, puisque la peine de 6ix9ine est déjà très importante et donc pas forcément plus légère après cette modification plus légère de la part du juge en question !

Dans le cadre de cette inculpation pénale, l’intéressé risque tout de même de passer le restant de sa vie entre les murs...