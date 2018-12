La bande-annonce du documentaire sur Suge Knight est en ligne !

Il s’appellera ''American Dream/American Nightmare''

Récemment condamné à 28 ans de prison, le fondateur du label Death Row Records aux côtés de Dr. Dre a été accusé du meurtre d’un de ses proches, ami et partenaire, Terry Carter en l’écrasant depuis son pick up sur un parking de Compton. L’accusé aurait aussi blessé Cle Sloan au même moment, lors du tournage d’une publicité dont le but était de promouvoir le long-métrage “Straight Outta Compton” en janvier 2015.

Un business man réputé très puissant sur la scène du rap jeu américain et aussi très dangereux pour un grand nombre. Réalisé par Antoine Fuqua, ce documentaire portera le nom de “American Dream/American Nightmare” (rêve américain/cauchemar américain), une manière de souligner la dualité de la personnalité de l’ex-boss de Death Row Records.

Également accusé par certains d’être à l’origine du meurtre de Tupac et de Notorious B.I.G. respectivement décédés en 1996 et 1997, le principal intéressé a été filmé en train d’éviter ce sujet bouillant, ou encore de répondre à de telles condamnations...des prises qui ont été intégrées au documentaire, d’après son trailer percutant, qui insiste notamment sur des paroles de Suge Knight, telles que : “s’il n’y a pas de violence, on ne vend pas.”

Un film qui risque de nous clouer à notre siège…et qui sera diffusé le 21 décembre sur Showtime.