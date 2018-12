Drake, le king de Spotify en 2018 !

Le canadien a explosé tous les scores !

L’auteur des fameux “God’s Plan” et “In My Feelings” a beaucoup fait parlé de lui tout au long de l’année, musicalement, mais pas que, notamment à travers son engagement pour la lutte contre le sida.

Il a donc reçu le titre de l’artiste le plus écouté sur la plateforme de streaming Spotify avec un record de 8.2 milliards de streams pour ses tracks sorties durant l’année 2018. Le titre “God’s Plan” a notamment participé à cette ascension digitale après avoir été écouté plus d’un milliard de fois sur le stream.



Le palmarès de cette plateforme streaming en particulier place le rappeur en première place, succédé par Post Malone, XXXTENTACION, J Balvin et Ed Sheeran. Une consécration que l’artiste n’attendait plus, suivi de près par la rappeuse new-yorkaise Cardi B, qui a atteint le stade de troisième artiste féminine la plus écoutée via les plateformes de streaming cette année.



Après avoir détrôné les Beatles en dominant le Top 10 du Billboard Hot 100 en 2018, l’artiste dont le clip de “God’s Plan” a reçu le BT Hip Hop Awards du meilleur clip aux American Music Awards...