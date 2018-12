Lil Pump a été arrêté au Danemark !

Il aurait fait un doigt d'honneur à la police...

Quelques semaines après la release du visuel de son featuring avec le défunt rappeur XXX Tentacion sur le morceau “Arms Around You”, Lil Pump s’est fait arrêté par la police, après leur avoir adressé un doigt d’honneur.



De passage en Europe du Nord dans le cadre de sa tournée européenne, Lil Pump se trouvait dans la ville de Copenhague la nuit dernière, pour se représenter sur scène.



Le premier délit du crew du rappeur américain fut de s’afficher joint à la main, avant de se faire embarquer par la police locale. Au lieu de faire profil bas, Lil Pump a sorti son smartphone pour filmer la scène et la partager en live sur ses réseaux sociaux, tout en adressant ce fameux geste aux agents de police.



Une conduite provocante qui n’est pas passée inaperçue aux yeux des officiers, qui l’ont mis en garde à vue la nuit de son concert, spectacle qui n’a donc pas pu avoir lieu. Les fans déçus peuvent cependant être rassurés, puisque Lil Pump devrait être relâché dans la journée, sans charge déposée contre lui.

Le rappeur n’en est pas à son premier délit cette année. Il avait déjà conduit une Rolls Royce sans avoir de permis et tiré des coups de feu entre les murs de sa villa à LA…

On espère que l’artiste ne prendra pas le même chemin que 6ix9ine, incarcéré pour un bon moment !