Cardi B nous confirme sa séparation de Offset !

Les deux artistes restent en bons termes…

Semaine émotion pour la rappeuse Cardi B ! Alors que celle-ci est attendue de pied ferme au tribunal ce vendredi pour sa responsabilité dans une bagarre avec deux barmaids du Angel’s Gentlemen’s Club, elle vient d’annoncer sa séparation de son mari Offset…



C’est via une vidéo sur son compte Instagram que Cardi B annonce à ses fans la fin de son union avec le membre des Migos. Pas d’inquiétudes cependant quant à l’état de leur relation, puisque la jeune femme confirme qu’ils restent en très bons termes amicalement et professionnellement parlant.

Cardi B a même affirmé qu’elle aimerait beaucoup toujours le père de sa fille, malgré la procédure de divorce, qui devrait prendre un peu de temps. La légende de la vidéo elle-même “There you go...peace and love” (et voilà...paix et amour) annonce la couleur de cet éloignement.

Les deux artistes s’étaient mis en couple en février 2017, officialisé leur union en se mariant seulement quelques mois après et en donnant naissance à une petite fille prénommée Kulture en juillet de la même année. Une relation fulgurante, qui a donc rapidement pris fin, malgré les efforts des deux intéressés pour faire tenir leur couple...