Kanye West se livre encore plus sur ''Watch The Throne 2'' !

Et rassure les fans de Ye et Jay-Z...

Un tome 2 pour “Watch The Throne”, l’opus de Ye et Jay-Z sorti en 2010 ? Un projet ambitieux, toujours pas confirmé par Jay-Z mais cependant bien teasé par Kanye West ! Celui-ci se serait exprimé sur le sujet sur ses réseaux, en partant d’un nouveau quiproquo survenu sur la scène du rap jeu américain.

Un malentendu partant du morceau “What’s free” sur le projet “Championships” de Meek Mill, sur lequel Jay-Z et Rick Ross ont collaboré. Dans celui-ci, Jay-Z fait référence à Ye et à son port de la fameuse casquette “Make America Great Again”...à base de “no red hat, don’t Michael and Prince me and Ye” (pas de casquette rouge, ne confonds pas Michael et Prince à Ye et moi”.





Suite à l’emballement médiatique lié à cette punchline, Mr Carter s’est exprimé sur son compte Twitter en écrivant “Cette phrase signifiait clairement : “n’essaye pas de me monter contre mes frères, quelles que soient nos différences (casquette rouge)”, maintenant va écouter l’album de Meek.” Suite à cette réponse, Ye a tout simplement répondu “Throne 2”.



Une réaction laissant entendre une trêve dans la séparation Carter/West-Kardashian qui était a priori survenue après la bromance entre Yeezy et Donald Trump...On espère donc le meilleur pour la suite !