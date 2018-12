Beyonce écrit une lettre à Nelson Mandela !

Après avoir été la star du concert célébrant le centenaire de la naissance de Nelson Mandela…

Ce dimanche 2 décembre, Queen B s’est trouvée à l’affiche d’un concert d’une grande importance en hommage à Nelson Mandela, accompagnée d’autres artistes tels que son mari Jay-Z, du chanteur Ed Sheeran, ou encore de Usher au stade de Johannesburg.



Touchée par cet immense honneur, la star américaine a également décidé de rédiger une lettre à l’intention de Nelson Mandela, également le “mentor préféré” de la légendaire présentatrice Oprah Winfrey .



Le premier président noir d’Afrique du Sud aurait donc été un modèle pour un grand nombre d’entre nous et parmi ceux-ci de grandes personnalités. Un “appel au coeur et à l’esprit de l’humanité à travers le monde” d’après Ndaba Mandela, petit fils du grand homme, souligné par cette déclaration écrite de Beyonce.



Dans ces lignes écrit en amont de l’évènement, la chanteuse mentionne sa rencontre avec celui qu’elle appelle “Madiba” dans la prison de Robben Island dans laquelle il a été emprisonné dix-huit années, l’impact que celui-ci a sur sa vie, notamment pour sa “gentillesse”, “gratitude” et “capacité à pardonner”.

Beyonce a aussi loué sa “vision de la dignité, des droits de l’Homme, de la paix, de l’Afrique du Sud libérée du racisme et de l’apartheid, permettant aux hommes de transformer leurs rêves en réalité”.

Un très bel hommage, auquel a succédé un magnifique concert...