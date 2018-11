Retrouvez Oxmo Puccino sur la prochaine pub de Audi !

Tout roule pour Oxmo…

Le rappeur franco-malien a signé un partenariat avec le constructeur de voitures sportives et de luxes allemand Audi.

Il a partagé ses écrits et sa voix à la prochaine campagne de publicité de la marque, avec un focus sur le modèle A1 Sportback…



Une belle preuve que la culture du rap s’invite désormais dans de plus en plus de domaines, dont le marketing automobile ! Ce n’est pas le premier artiste hip-hop à poser ses vibes sur des publicités cette année, à l’image du rappeur du 93 Georgio, devenu égéri d’un parfum Givechy.

De belles paroles posées sur cette publicité et mettre en valeur à la fois le véhicule et le talent sans failles ni frontières du “Jacques Brel du hip-hop”...