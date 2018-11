Une projection de la tournée de PNL est prévue pour demain !

Une manière pour eux de passer à l’étape suivante ?

Une chose est sûre : le duo emblématique de la funk et du cloud rap français prépare du lourd !

Après avoir récemment partagé des vidéos de concerts en se disant “impatiens de vivre la suite”, PNL investit le cinéma de La Géode, à la Villette.

De quoi faire patienter les auteurs et croyants de rumeurs de plus en plus nombreuses quant à un quatrième et nouveau projet qui devrait voir le jour très bientôt d’après celles-ci…

Les deux frères Ademo et N.O.S ont donc décidé de partager avec nous les images de leur tournée à travers le film “PNL Tour”.



Vous pourrez donc (re)vivre les concerts de PNL demain soir, le 30 novembre 2018, dans le dôme de La Géode.

Une séance inédite et exclusive retranscrite sur l’immense écran de la salle circulaire, qui pourrait bien être une manière pour eux de tourner la page et d’écrire un nouveau chapitre de leur histoire !

On espère une telle annonce demain soir, qui devrait être partagée par les fans qui se sont rués sur les places, envolées en quelques clics !