Le nouveau projet de 6ix9ine ''Dummy Boy'' est finalement disponible !

Découvrez le dernier projet de 6ix9ine : Dummy Boy

Le rappeur new-yorkais ne sera pas relâché avant le 4 septembre 2019, date à laquelle il sera jugé. D’abord détenu à Brooklyn, l'artiste a été transféré dans une autre prison lui garantissant une meilleure sécurité.



Tekashi 69 s’est tout de même débrouillé pour diffuser son dernier projet “Dummy Boy” en ce 27 novembre, soit quelques jours après la date de sortie initialement prévue. Pour ce faire, le rappeur aurait signé avec une autre compagnie de distribution que celle qu’il avait quitté il y a quelques semaines, en se séparant de l’intégralité de son équipe.

La rumeur lancée par DJ Akademiks est donc vérifiée, puisque l’album désormais disponible dans les bacs et sur l’essentiel des plateformes de streaming, pour le plus grand bonheur de ses fans, très inquiets ces derniers temps vis-à-vis de l’artiste.



Un projet truffé de featurings tous aussi précieux, à base de Nicki Minaj (sur deux morceaux) Kanye West, Murda Beatz, Bobby Shmurda, Lil Baby, Tory Lanez, A Boogie Wit Da Hoodie, Anuel AA, DJ SpinKing, Gunna et TrifeDrew.

On vous laisse découvrir cette pépite !