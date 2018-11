B2O plus que chaud : il sort un livre réunissant ses meilleures punchlines !

Ce recueil s’appellera : Le bitume avec une plume

On connaît le goût du Duc pour les punchlines et autres clashs, bien souvent par chansons interposées. Non mécontent de partager cette partie de son talent, Booba prend la décision d’assembler ses meilleures phrases choc dans un livre.

Ce recueil s'intitulera “Le bitume avec une plume”, également titre d’un de ses morceaux.

Il succèdera à un coffret de vinyles, concentré des albums de Booba de “Temps Mort” à “Trône”, soit une carrière s’étalant sur une période de quinze ans !

De belles manières pour l’artiste de faire parler de lui dans un autre domaine que les clashs ou la fermeture récente de sa marque de streetwear Unküt, à la grande tristesse de nombreux fans et acheteurs.

Six-cent-huit pages truffées de plus de deux-cent punchlines en tout dans cet ouvrage, présenté à travers une vidéo. Un “puzzle de mots et de pensées” qui sera une édition limitée, puisque seulement deux-cent exemplaires seront disponibles dès le 9 décembre prochain sur le marché, plus exactement au 48 rue Cambon (Paris) dans le concept-store “nous”, d’après un tweet du rappeur.

Mention spéciale pour les quatre-vingt-douze premiers exemplaires, qui seront dédicacés par le rappeur et accompagnés d’un certificat d’authenticité. Un nombre qui fait hommage au département dans lequel Booba a vu le jour, les Hauts-de-Seine.

Dernier détail, le prix d’un tel ouvrage : trois-cent euros tout rond pour être sûrs de ne jamais oublier une punchline du Duc de Boulbi !