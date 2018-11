Sniper s’explique sur sa campagne d’affichage plutôt ''suspecte'' !

Il n’y a pas leur personnalité qui s’avère ''suspecte''...

Disponible depuis le 19 octobre dernier, le dernier album du groupe mythique de rap français Sniper “Personnalité Suspecte” fait beaucoup parler !



D’abord pour ses tracks et clips explosifs, à l’image du morceau engagé “Le doigt où ça fait mal”, mais aussi dernièrement pour une erreur majeure mais qui a réussi à passer à la trappe du regard du grand public !



En effet, pas moins de dix-sept mille affiches ont été imprimées à travers la France avec l’inscription “Personnalité Supecte”, le “s” de “suspecte” manquant. Non seulement éditées, les affiches en question ont été distribuées et exposées.

L’émission CLIQUE a reçu les membres du crew, qui ont su rigoler de cette mésaventure et également souligner le manque d'attention du public, noyé dans un amas d’informations !

On espère que tout le monde fera plus attention au gang à l’avenir !