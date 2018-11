Le footballeur Memphis Depay nous offre un freestyle de rap !

Ou comment allier ballon rond et rap jeu…

Le joueur de football international Memphis Depay d’origine néerlandaise, joue actuellement au poste d'attaquant sous le maillot de l’Olympique lyonnais (OL).



Non seulement doué sur le terrain, Memphis Depay nous a récemment prouvé de nouveau ses capacités à jongler entre les punchlines, en postant une vidéo d’un freestyle sur son compte Instagram dans l’objectif d’atteindre les 5 millions de followers. Si le joueur de foot s'était déjà essayé au rap, ce récent freestyle n'en est pas moins surprenant !



But atteint, après avoir partagé cette vidéo, accompagnée de la légende suivante : “I bet this freestyle’s going viral! Thank you to my supporters for helping me hit 5 million followers!” (Je parie que ce freestyle va faire le buzz ! Merci à mes fans de m’aider à atteindre les 5 millions de followers !”

Une vidéo aussi esthétique que musicalement réussie, dans laquelle on voit le footballeur et désormais rappeur freestyler devant la Tour Eiffel, cigare à la main avec un flow et une classe propres à lui ! On valide.