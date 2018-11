PNL : le duo en route pour un nouveau projet !

Un an après leur dernier concert français…

Le groupe de rap français, précurseur du cloud rap, s’est peu à peu éloigné du devant de la scène ces derniers temps...



Comme pour nous aider à patienter, le duo a lâché la bombe estivale “91’s”, une vraie réussite, puisque le morceau a été élu “titre le plus streamé en 24h” et “titre le plus streamé en 1 semaine” en août dernier.



Par la suite, les deux frères Ademo et N.O.S ont été aperçus en plein tournage d’un clip encore secret, avant d’envahir la scène londonienne le 15 novembre dernier.

Finalement, le duo serait particulièrement occupé par la préparation d’un nouveau projet, d’après les récentes stories Instagram des rappeurs…

Après avoir partagé quatre vidéos de concert, les mebre de PNL ont inscrit le message suivant : “C’était il y a un an jour pour jour, impatients de vivre la suite !” dans la suite de la story en question.



On se demande donc si un nouveau projet ne serait pas annoncé par cette phrase enthousiaste…

Dans tous les cas, un retour prochain du duo, mêlant rap et funk avec aisance, est a priori confirmé !