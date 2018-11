Zkr plus que présent dans son nouveau projet ''Absent'' !

Découvrez le dernier EP de Zkr : Absent

Le rappeur originaire de Lille n’a pas fini de nous prouver la force du nord aka la “Nord Fvce” !

Après le succès de ce morceau aux côtés d’Anas et de Krilino, celui qui allie parfaitement rap et funk/pop urbaine sort son premier EP “Absent” aux neuf tracks explosives.



Zkr a également clippé le morceau frappant “Demain”, également sur la tracklist du projet et nous montre qu’il est passé à l’étape supérieure, après un enchaînement de cinq freestyles de cinq minutes sur Daymolition.

Un projet efficace, à la production rythmée et aux lyrics bien choisies, nous faisant entrer dans l’intimité de l’artiste, qui se livre dans ces lignes.

Une passion pour le rap et le chant transmise par Zkr, qui n’a pas hésité à teaser son projet via un freestyle inédit posté sur son compte Instagram.



Une chose est sûre, Zkr n’est pas réellement “Absent” et nous montre qu’il est bel et bien installé sur la scène du rap français !