Kalash Criminel nous envoie direct dans ''La Fosse Aux Lions'' !

Découvrez le dernier album de Kalash Criminel : La Fosse Aux Lions

Le rappeur originaire de Sevran marque aujourd’hui son côté sauvage à travers la sortie de son dernier projet “La Fosse Aux Lions” !

Il avait dévoilé la cover de l’album sur ses réseaux il y quelques semaines, se montrant entouré de trois impressionnants lions, mais pas moins majestueux.

L’homme cagoulé a également teasé ce nouvel opus via le court-métrage imageant le morceau “Sombre” avant de balancer le clip d’un autre extrait du projet, à savoir “Cougar Gang”, un banger tout aussi percutant. Si ce dernier track ne figure pas sur la version finale du projet pour avoir cité Brigitte Macron, il a bien fait parler de lui !



Ce projet est le premier que Kalash Crimi nous offre sous le nom de son nouveau label “Sale Sonorité” et non sous Def Jam (Universal). Une belle manière de s’émanciper tout en assumant sa personnalité mystérieuse et ténébreuse…



Après une belle prestation sur le projet “93 Empire” de Fianso, l’artiste ne cesse donc de nous étonner et de s’allier à d’autres grands noms du rap français à l’instar de Vald, Gradur, Soolking et Doulma.

Bonne écoute !