Bientôt une collaboration entre Booba et Médine ?

Les rumeurs s’enflamment !

Le Duc ne cesse de faire parler de lui ! Il a récemment retiré sa marque Ünkut du marché, une déception pour les fans de l’artiste et de Ünkut. Une manière pour lui de se pencher encore plus sur le rap ?



C'est vrai que sur le plan musical, Booba a dernièrement prêté sa voix au morceau explosif “Sale Mood” du rappeur Bramsito, premier artiste ayant intégré son nouveau label au nom de Sept Corp.

Cette collaboration a suivi de près son featuring avec le rappeur Maes sur la chanson “Madrina”.

A travers les réseaux sociaux de Booba et du rappeur français Médine, des suspicions ont atteint leurs fans.

Assez clairement, les deux artistes semblent nous annoncer un featuring en préparation, via la même vidéo postée sur leurs deux comptes Instagram.







Celle-ci débute avec la vidéo, qui avait déjà fait le bu;zz les semaines précédentes, du joueur de football Kylian Mbappé à l’âge de douze ans. De son jeune âge, l’attaquant du PSG répond à une question sur les quotas au sein de la Fédération Française de Football en affirmant que d’après lui, les meilleurs joueurs de foot ont quasiment tous été noirs ou arabes.



En fin de vidéo, on peut lire “KYLL” en entendant quelques notes d’une prod qui pourraient bien être le titre et l’instrumentale d’un possible featuring inédit du duo...peut-être dans nos oreilles ce vendredi ?