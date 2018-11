Joyner Lucas répond à Tory Lanez !

Découvrez le nouveau freestyle de Joyner Lucas : Litty Freestyle

Il y a quelques jours encore, la rivalité entre Joyner Lucas et Tory Lanez se limitait à des confrontations à travers les réseaux sociaux, notamment via un live Instagram.

Tory Lanez a cependant été le premier à passer à l’action en proposant un freestyle sur la prod du morceau “Lucky You” d’Eminem en featuring avec Joyner Lucas, directement visé par les punchlines de Tory Lanez sur la reprise en question.



Une belle prestation, qui n’a pas laissé Joyner Lucas bouche bée, puisqu’il a aussi su prouver sa capacité à enflammer l’instrumentale en rétorquant de plus belle contre son adversaire sur le “Litty Freestyle” !

La barre était haute et pourtant Joyner Lucas a su se défendre avec un flow bien assumé, à base de “t’es ok mais t’es le préféré de personne, t’es ok mais tu n’es pas quelqu’un d’important”, tout en visant d’autres rappeurs qu’il met dans le même panier à l’image de l’artiste Trippie Redd.

Joyner Lucas vise d'ailleurs ce dernier en légende de sa vidéo YouTube par la phrase "Let's play @Tory Lanez @Trippie Redd". On se demande si Tory Lanez va de nouveau se laisser tenter par une réponse et si un nouveau freestyle sera nécessaire...