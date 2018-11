Tupac : peut-être un nouvel album pour fin novembre !

Décidément, il fera toujours parler de lui !

Alors que l’identité de son meurtrier est encore remise en doute, Tupac reste vivant dans le monde du rap !

Même sa mort en 1996 n’empêche pas des rumeurs et autres théories du complot quant à son existence en Malaisie, notamment d’après le fils de Suge Knight.

Deux lettres d’amour écrites par Tupac Amaru Shakur à l’intention d’une camarade de classe à l'âge de quatorze ans ont été mises en vente pour 15 000 dollars. Après d’autres rumeurs sur des sons et peut-être albums posthumes inédits du rappeur, il semblerait que celles-ci devraient être vérifiées très bientôt !

Une photo assez explicite a été postée sur le compte Instagram de 2pac, avec le visage de l’intéressé dessiné en noir et blanc (possible couverture du possible album ?) et l’inscription “1998 Saturday 11/24”.







Ce post laisse entendre qu’un album appelé “1998” sortira peut-être le 24 novembre prochain ! Pour en savoir plus, un lien nous est même proposé en bio du fameux compte Instagram...à croire que le différend entre la famille Shakur et le label Death Row Records a permis de débloquer des morceaux encore inconnus du grand public !



Vivement ce samedi 24 novembre pour en avoir le coeur net !