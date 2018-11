Lauryn Hill à l’AccorHotels Arena : les fans très déçus !

Un retard de pas moins de 2h30…

L’ancienne membre du mythique groupe des Fugees donnait un concert le 20 novembre au soir, dans l’immense salle parisienne de l’AccordHotels Arena.



Une formule paraissant plutôt attirante, mais qui s’est finalement avérée décevante pour le public, qui avait déboursé entre 50 et 100 euros par personne pour une prestation de moins de quarante minutes !



Arrivée très en retard, Lauryn Hill s’est faite huer, même si cela s’est arrêté lorsqu’elle a commencé à chanter...avant de reprendre à la fin de son spectacle.

A cause d’un concert retardé de deux heures trente, l’artiste n’a pas pu terminer sa représentation, la salle ayant prévu de fermer à 23h30 au plus tard. Heureusement, un Dj courageux et l’humoriste Fary ont réussi à maintenir la foule éveillée, pour la plupart…

Une prestation qui a également déplu aux gérants du lieu, puisque le micro de la chanteuse américaine a été coupé au beau milieu de sa dernière chanson, en même temps que les lumières ont été rallumées.

Une déception qui s’est très vite répandue sur les réseaux sociaux, les spectateurs les plus énervés ayant poussé la protestation jusqu’à déconseiller les détenteurs d’un billet pour une deuxième représentation ce soir dans la même salle, de ne pas y aller.

La principale intéressée s’est excusée dans un Tweet, en justifiant ses retards en Europe (qui avaient commencé à Bruxelles) par des problèmes (évidents) de temps et de restriction de couvre-feu !

On attend de voir comment la situation évolue, notamment au concert de ce soir !