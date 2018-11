Kanye West en pleine thérapie accompagné de sa femme !

Un travail qui s’annonce déterminant pour la suite !

Les nombreuses polémiques liées aux paroles et comportements de Ye ne sont plus à développer, tout comme les nombreuses personnalités publiques qui se sont détachées du rappeur suite à ces évènements.



Malheureusement, le désarroi face aux faits et dires de Kanye West a également atteint sa femme Kim Kardashian, qui l’avait même menacé de ne pas réaliser son souhait d’avoir un autre enfant, s’il ne se “calmait” pas.

C’est donc dans ce cadre-là que l’emblématique couple sur-médiatisé a décidé d’entamer une thérapie de couple.

Un travail concernant Ye, donc, mais également sa femme, qui ne comprendrait pas les propos haineux régulièrement reçus sur la toile, d’après les proches du duo.

Cette nouvelle résolution ne vient pas seule, puisque les deux intéressés ont également pris la décision de se faire protéger par des agents secrets.



Il est possible que le couple se sente de plus en plus menacé, notamment depuis la fusillade visant Ye lors du tournage d'un clip, les remontrances envers Ye depuis sa “bromance” avec Trump n'ayant rien arrangé…



On espère que ce travail sera une réussite pour le puissant duo !