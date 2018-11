Un concert de Pusha T déborde complètement !

Une violente bagarre entre l'équipe de Pusha T et des spectateurs...

Alors que le rappeur new-yorkais donnait une représentation dans la ville canadienne de Toronto mardi soir dernier, des membres du public ont largement dépassé les bornes !



Des vidéos postées par des spectateurs du concert montrent en effet de violents jets de boissons lancés en direction de la scène et du rappeur, avant que des hommes se mettent à franchir la barrière de sécurité pour se battre “sous”, puis sur la scène, rapidement désertée par l’artiste.



De nombreuses vidéos et rumeurs ont d’abord fait croire aux internautes et fans de Pusha T que celui-ci s’était retrouvé au milieu de la bagarre qui a eu lieu sur scène et qu’il avait été directement visé par ces excès de violence blessant trois personnes.



Finalement, la vérité a été rétablie, notamment sur les réseaux sociaux, à l’image du message retweeté par le rappeur lui-même, ne souhaitant apparemment pas qu’on le pense victime de ces interactions : “don’t spread these lies!!! Thats not Pusha-T punished on stage…” (ne colportez pas de rumeurs !!! Ce n'est pas Pusha-T puni sur la scène...).

D’après d’autres rumeurs, le rappeur aurait été en ligne de mire de fans de Drake, rival de Pusha T.

Une éventualité, puisque des incidents similaires sont déjà arrivés récemment, notamment à un autre concert de Pusha T, durant lequel un fond de scène “Fuck Drake” avait été mis en place.



Même si la responsabilité de l’artiste avait été démentie, il se peut que de tels faits mettent de l’huile sur le feu sur une rivalité déjà bien installée !