Drake agit pour la lutte contre le sida

Un rappeur engagé et inventif !

Le rappeur canadien nous a montré dernièrement qu’il savait regarder plus loin que le bout de son nez, notamment après avoir encensé l’artiste Lil Wayne, le qualifiant même de “mentor”.

L’artiste bat aussi tous les records, notamment en détrônant les Beatles en dominant le Top 10 du Billboard Hot 100 de 2018, une prestation qui n’avait pas été réalisée depuis 1964 par le mythique groupe.



Drake sait aller au-delà de son succès et s’intéresser à des causes importantes, telles que la lutte contre le sida.

C’est donc aux côtés de l’association RED que le rappeur originaire de Toronto propose une chose originale, en offrant une rencontre à toute personne accompagnée d'un “plus un” ayant donné 10 dollars à l’association et étant par la suite tirée au sort !

Pas n’importe quelle entrevue, puisqu’il s’agit de rejoindre Drizzy une journée durant dans un lieu encore secret, tous frais (logement, transport) pris en charges ! Des produits de sa marque, reliée à son label OVO, seront également offerts à ce chanceux donateur.



Une belle manière de motiver les plus généreux et déterminés des fans de Drake à s’engager à leur tour dans la lutte contre la maladie ! On espère que cette démarche remportera le même succès que son dernier projet “Scorpion”, certifié disque de platine aux Etats-Unis et disque d’or en France...